सरकारें आती-जाती रहती हैं, धर्म हमेशा रहता है, मोहन भागवत

Mohan Bhagwat: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धार्मिक विवादों पर अपनी राय रखते हुए कहा कि अयोध्या मामले पर अदालत का फैसला आ चुका है और अब उस मुद्दे को दोबारा उठाना सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की बात समाज में नए तनाव पैदा कर सकती है। मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण को लेकर टीएमसी विधायक के बयान पर भी भागवत ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि ऐसे कदम न तो हिंदुओं के हित में हैं और न ही मुसलमानों के। भागवत ने साफ किया कि सरकारें समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन धर्म स्थायी होता है, इसलिए किसी भी सरकार को धार्मिक ढांचों के निर्माण में भूमिका नहीं निभानी चाहिए।

