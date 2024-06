Modi 3.0: कौन हैं रवनीत सिंह बिट्टू? पंजाब से सिख चेहरे के रूप में मोदी कैबिनेट में होने जा रहे शामिल

Highlights रवनीत सिंह बिट्टू होंगे मोदी कैबिनेट का हिस्सा मिल सकती है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी हालांकि, लुधियाना सीट से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा

Modi 3.0: नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनका यह कार्यक्रम शाम 7.15 बजे से शुरू होना है, जो करीब 2 घंटे तक जारी रहेगा। हालांकि, इस बीच पंजाब से एक नाम चौंकाने वाले सामने आया है, जिसको लेकर कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा चुनावों में लुधियाना सीट से हार झेलना पड़ा था। फिर भी मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, यह उनके लिए बड़ी बात है। अब ऐसे में उन्हें अगले 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी होगा अन्यथा उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा।

उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, हार के बाद भी उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करना, यह उनके लिए गर्व की बात है। पंजाब उनकी प्राथमिकता पर होगा, यही नहीं वो कहते हैं कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा के लिए वो प्रदेश में जमीन तैयार करेंगे। दो साल पहले पंजाब वासियों ने कांग्रेस को सत्ता से चलता किया था, अभी सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। इसके साथ ही अब लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा है, उन्होंने इच्छा जाहिर की अगर मौका मिला तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे।

#WATCH | Delhi: After attending the tea meeting at 7 LKM, BJP MP-elect Ravneet Singh Bittu says "...It is a very big thing for me that they (NDA) have chosen me in their cabinet even after losing the elections. Punjab has been given priority this time...I will prepare the ground… pic.twitter.com/aT3Z5PSS9A