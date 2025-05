भारत पाकिस्तान सीमाः गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 29 मई को माक ड्रिल?, जानें समय

Highlights Mock Drill In 4 States: कल यानी 29 मई को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। Mock Drill In 4 States: अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं फिर से तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला है? Mock Drill In 4 States: पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था।

जम्मूः पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर की 264 लंबे इंटरनेशनल बार्डर और 814 किमी लंबी एलओसी पर दोपहरबाद से ही उसी समय से दहशत का माहौल है जबसे सीमावासियों तक कल सीमांत क्षेत्रों में माक ड्रिल किए जाने की सूचना मिली है। दरअसल 6 और 7 मई की रात को आरंभ हुए आपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा इन सीमावासियों को दिए गए जख्म अभी भी ताजा हैं। तब भी 7 मई को माक ड्रिल की घोषणा की गई थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित 4 राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कल यानी 29 मई को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। यह अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है, जो 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया था।

अब इस मॉक ड्रिल के एलान के बाद फिर अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं फिर से तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला है? क्योंकि पिछली बार भी मॉक ड्रिल के एलान के बाद देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 29 मई को होने वाली मॉक ड्रिल में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। यह देखा जाएगा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य कितने तैयार हैं। लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है और इस स्थिति में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल बार्डर और एलओसी के इलाकों से मिलने वाले समाचार कहते थे कि हालांकि सुरक्षाबल इस बार ऐसी कोई परिस्थिति पैदा न होने का आश्वासन दे रहे थे पर लोगों को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है।

यही नहीं, वे कहते थे कि पाकिस्तान भी अब भारत की घोषणा पर शायद ही विश्वास करें क्योंकि पिछली बार भी माक ड्रिल की घोषणा के साथ ही भारत ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों पर हमले बोल दिए थे। ऐसे में मिलने वाली सूचनाएं कहती हैं कि पाकिस्तानी खतरे को भांपते हुए कइ गांवों में सैंकड़ों सीमावासियों ने पलायन की खातिर बोरिया बिस्तर बांध लिया है।

