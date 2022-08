देखें वीडियो: मिजोरम सीएम की बेटी ने डॉक्टर पर किया हमला, पिता ने कहा सॉरी तो भाई ने भी मांगी माफी

Highlights मिजोरम के सीएम जोरमथांगा की बेटी का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला एक डॉक्टर के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रही है। इस घटना के बाद सीएम जोरमथांगा और उनके बेटे ने माफी भी मांगी है।

आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने अपनी बेटी द्वारा एक डॉक्टर के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए शनिवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम खाते पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि वह अपनी बेटी के व्यवहार को किसी भी तरह सही नहीं ठहरा सकते।

दरअसल, मुख्यमंत्री की बेटी मिलारी छांगते को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित वीडियो में एक क्लिनिक में एक डॉक्टर को पीटते देखा जा सकता है। इस घटना के बाद सीएम जोरमथांगा ने माफी मांगी है।

इस घटना से चिकित्सकों में रोष है और शनिवार को आठ सौ से ज्यादा डॉक्टरों ने कथित हमले की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मिजोरम इकाई के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था।

Mizoram CM’s daughter Milari Chhangte caught on camera assaulting a doctor reportedly because he refused to see her without an appointment. Her father, the CM, has ‘apologised’. But why hasn’t she been arrested? Docs protesting in Aizawl

