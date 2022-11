देखें वीडियो: भरी क्लास में टीचर ने मुस्लिम छात्र को कहा 'कसाब', भड़के लड़के ने शिक्षक से की तीखी बहस, प्रोफेसर निलंबित

Highlights एमआईटी के एक प्रोफेसर द्वारा एक छात्र को 'आतंकी' कहने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें छात्र को टीचर से तीखी बहस करते हुए देखा गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद इसे लेकर कार्रवाई भी की गई है।

बेंगलुरु:कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शिक्षक द्वारा मुस्लिम छात्र को 'आतंकी' कहने पर उसे निलंबित कर दिया गया है। यह घटना बेंगलुरु के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में घटी है जिसका एक वीडियो भी सामने आया है।

घटना के बाद एमआईटी ने ट्वीट कर प्रोफेसर के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि शिक्षक ने बाद में छात्र से अपने बात के लिए माफी भी मांगी है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक छात्र टीचर के साथ तीखी बहस कर रहा है। दावा यह किया गया है कि क्लास के दौरान एक टीचर ने एक छात्र को 'कसाब' जो 26/11 के मुंबई हमले में शामिल था, यह कहकर पुकारा था जिसके बाद यह विवाद खड़ा हुआ है।

वीडियो में यह देखा गया है कि छात्र शिक्षक से बोलते हुए कह रहा है कि आप इतने लोगों के सामने मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते है। छात्र ने यह भी कहा कि मुस्लिम होने के नाते हमें ये सब हर रोज सामना करना पड़ता है और यह अजीब नहीं है।

A Professor in a class room in India calling a Muslim student ‘terrorist’ - This is what it has been to be a minority in India! pic.twitter.com/EjE7uFbsSi