2024 में हमारे पास देश के लिए बहुत कुछ करने का मौका है, शरद पवार ने कहा-केंद्र में सरकार बदलने की दिशा में काम करे

Highlights केंद्र सरकार ने बहुत लंबे समय तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर विरोध-प्रदर्शन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल सहित अन्य नेता भी शामिल हुए।

फतेहाबादः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि समय आ गया है कि हर कोई 2024 में केंद्र में सरकार बदलने की दिशा में काम करे। यहां आयोजित रैली में एक मंच पर कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में पवार ने यह बात कही।

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है और असली समाधान सरकार में बदलाव लाने से होगा। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) द्वारा आयोजित एक विशाल रैली में पवार ने कहा कि किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर विरोध-प्रदर्शन किया, लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत लंबे समय तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया।

Farmers held a protest on Delhi's borders for a year but the govt didn't take any steps to solve their problems. Farmers were promised that MSP will be provided but it was not given.Govt promised to withdraw cases registered against farmers but didn't fulfil it: NCP chief S Pawar https://t.co/u86NucPqa8pic.twitter.com/jf8hKgWrV6