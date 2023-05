रेल मंत्रालय ने MUTP के तहत मुंबई के लिए 238 वंदे भारत मेट्रो ‘रैक’ की खरीद को मंजूरी दी

केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विकास केंद्र के मेक इन इंडिया दिशानिर्देशों को सुनिश्चित करते हुए प्रौद्योगिकी भागीदार के द्वारा इन ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा।

