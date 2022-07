मंकीपॉक्स से सावधानी बरतने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश, जानिए क्या दी सलाह

Highlights मंत्रायल का कहना है कि यात्रियों को त्वचा के घावों या जननांग घावों वाले लोगों सहित, बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के अनुसार मंकीपॉक्स वायरल जूनोसिस है (जानवरों से इंसानों में प्रसारित होने वाला वायरस), जिसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं।

नई दिल्ली: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंकीपॉक्स के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना चाहिए, मृत या जीवित जंगली जानवरों और अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। मंत्रायल का कहना है कि यात्रियों को त्वचा के घावों या जननांग घावों वाले लोगों सहित, बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना चाहिए।

इसके अलावा मंत्रालय ने यात्रियों को जंगली खेल (झाड़ी के मांस) से मांस खाने या तैयार करने या अफ़्रीसिया (क्रीम, लोशन, पाउडर) से जंगली जानवरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करने से बचने की सलाह भी दी है। मंत्रालय का कहना है कि यदि आप मंकीपॉक्स के लक्षण विकसित करते हैं, तो दाने के साथ लाइव बुखार और आप उस क्षेत्र में थे जहां मंकीपॉक्स की सूचना मिली है, तो निकटतम स्वास्थ्य सुविधा से परामर्श लें।

Ministry of Health and Family Welfare releases guidelines for the management of Monkeypox disease



