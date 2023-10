Israel-Hamas war: विदेश मंत्रालय ने इजराइल में भारतीयों की मदद के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया, जारी किए हेल्पलाइन नंबर

Highlights इजराइल में भारतीय दूतावास ने भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की दूतावास के साथ खुद को पंजीकृत करने का आग्रह किया गया दूतावास 24 घंटे की हेल्पलाइन के माध्यम से मदद भी करेगा

Israel-Palestine conflict: इजराइल में भारतीय दूतावास ने बुधवार को भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें मौजूदा समय में इजराइल में रहने वाले भारतीय नागरिकों से भारत और इज़राइल के दूतावास के साथ खुद को पंजीकृत करने का आग्रह किया गया है।

एक वीडियो संदेश में, इज़राइल में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला ने लोगों को शांत रहने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने और परेशानी की स्थिति में दूतावास के आपातकालीन नंबरों पर संपर्क करने की सलाह दी।

बुधवार को जारी बयान के अनुसार, "दूतावास के साथ पंजीकरण किसी भी आपातकालीन स्थिति में या ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होने पर उठाए जाने वाले कदमों की सुविधा प्रदान करेगा। यह ईमेल नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी उपलब्धता की सुविधा भी प्रदान करेगा।"

The Embassy has been working constantly to help our fellow citizens in Israel through a 24-hour helpline. Please remain calm & vigilant & follow the security advisories. 24*7 Emergency Helpline/Contact: Tel +972-35226748 Tel +972-543278392 Email: cons1.telaviv@mea.gov.in pic.twitter.com/Y7HehsaJOf

इसमें कहा गया है, "दूतावास 24 घंटे की हेल्पलाइन के माध्यम से इज़राइल में हमारे साथी नागरिकों की मदद के लिए लगातार काम कर रहा है। कृपया शांत और सतर्क रहें और सुरक्षा सलाह का पालन करें।"

