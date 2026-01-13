छात्रों के लिए शानदार मौका, शिक्षा मंत्रालय ने पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए शुरू किए 2 नए कोर्स; नि:शुक्ल ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध

Ministry of Education launched journalism courses: शिक्षा मंत्रालय ने पत्रकारिता पढ़ने वाले छात्रों के लिए दो नए कोर्स की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के जरिए यह मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ अलग-अलग संस्थान कई विषयों में कोर्स कराते हैं। इस पोर्टल पर INI और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर (IIMB) द्वारा पत्रकारिता से जुड़े दो नए कोर्स शुरू किए गए हैं।

इन कोर्स में शामिल होने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट http://swayam.gov.in पर जा सकते हैं। खास बात यह है कि इन कोर्स में शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं है। इन्हें 4 से 8 हफ़्तों में पूरा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन फरवरी 2026 तक किए जा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है।

कोर्स में कैसे शामिल हों?

सबसे पहले, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ।

होम पेज पर साइन इन/रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करें।

ज़रूरी जानकारी डालकर एक प्रोफ़ाइल बनाएँ।

इसके बाद, कोर्स कैटलॉग में जाएँ और कोर्स सर्च करें। फिर उस पर क्लिक करें।

ज़रूरी जानकारी डालें और लॉगिन करें। तभी आप कोर्स में शामिल हो पाएँगे।

IIM बैंगलोर में मुफ्त कोर्स

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर “डिजिटल युग में पत्रकारिता” नाम का एक कोर्स करा रहा है। कई उम्मीदवार पहले ही एनरोल कर चुके हैं। यह कोर्स जैन (डीम्ड-टू-बी) यूनिवर्सिटी, बैंगलोर की प्रोफ़ेसर डॉ. श्यामाली बनर्जी पढ़ाएँगी। यह 12 जनवरी से शुरू होने वाला है। हालाँकि, एनरोलमेंट प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। यह कोर्स 30 अप्रैल 2026 को खत्म होगा। छात्रों को सर्टिफिकेट पाने का मौका भी दिया जाएगा। इसके लिए एक परीक्षा होगी। इसके लिए ₹750 की परीक्षा रजिस्ट्रेशन फीस लग सकती है। हालाँकि, कोर्स में शामिल होने या पढ़ाई करने के लिए कोई फीस नहीं है।

INI मुफ्त कोर्स

INI “ब्रॉडकास्ट जर्नलिज़्म” नाम का एक कोर्स करा रहा है। इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर डॉ. बाला लखंदर पढ़ाएँगे। यह कोर्स सिर्फ़ चार हफ़्तों में पूरा किया जा सकता है। UG और PG छात्र इसके लिए योग्य हैं। यह 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2026 को खत्म होगा। कोर्स पूरा करने के बाद, अगर कोई उम्मीदवार सर्टिफिकेट पाना चाहता है, तो उसे परीक्षा देनी होगी। रजिस्ट्रेशन फीस ₹750 है। हालांकि, EWS, OBC-NCL, SC, ST, और PwBD उम्मीदवारों के लिए फीस ₹500 है।

