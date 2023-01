"तेजस्वी सूर्या ने प्लेन का इमरजेंसी गेट खोला लेकिन माफी भी मांगी...", इंडिगो विवाद पर पहली बार बोले मंत्री सिंधिया

Highlights तेजस्वी सूर्या के फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलने के विवाद पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्होंने गलती से दरवाजा खोला जिसके लिए माफी भी मांगी। घटना के बाद से ही तेजस्वी सूर्या के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है।

दिल्ली: इंडिगो की एक फ्लाइट का इमरजेंसी डोर खोलने के मामले में पहली बार उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल, बीजेपी नेता और लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या पर आरोप है कि उन्होंने इंडिगो फ्लाइट में बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान आपातकालीन दरवाजा खोल दिया था, जिसके कारण यात्रियों में कुछ समय के लिए दहशत फैल गई थी।

हालांकि, इससे किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घाटित नहीं हुई लेकिन विपक्ष ने इस मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच अब उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामले में बयान जारी किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सबूतों को देखना जरूरी है।

फ्लाइट में उन्होंने गलती से दरवाजा खोल दिया था और बाद में इसके लिए तेजस्वी सूर्या ने माफी भी मांगी है। सिंधिया ने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने खुद घटना की जानकारी दी है। ऐसे में सूचना मिलने के बाद पूरी जांच के बाद ही फ्लाइट ने उड़ान भरी है।

It's important to look at the facts. The door was opened by him by mistake when the flight was on the ground and after all checks, the flight was allowed to take off. He also apologised for the mistake: Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindiahttps://t.co/CWQufXixOkpic.twitter.com/2qkxzcsYiy