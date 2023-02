माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स पहुंचे मुंबई, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास से की मुलाकात

Highlights बिल गेट्स ने शक्तिकांत दास से की मुलाकात बिल गेट्स 28 फरवरी को मुंबई में आरबीआई के मुख्यालय पहुंचे जानकारी के मुताबिक, वित्तीय समावेश और माइक्रोफाइनेंस को लेकर बातचीत की

मुंबई:माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स आज मुंबई दौरे पर पहुंचे हैं। मुंबई में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय पहुंचकर गर्वनर शक्तिकांत दास से मुलाकात की है। आरबीआई की ओर से इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की गई है। आरबीआई ने अपने एक आधिकारिक बयान में बताया कि बिल गेट्स ने आज मुंबई में गर्वनर से मुलाकात की और कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर के साथ मुलाकात के बाद गर्वनर शक्तिकांत दास ने ट्वीट साझा कर मुलाकात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इसे एक बेहतरीन मुलाकात करार दिया और कहा कि बिल गेट्स के साथ वित्तीय समावेशन, भुगतान प्रणाली, माइक्रोफाइनेंस और डिजिटल ऋण आदि विषयों पर बातचीत हुई।

Had an excellent meeting with @BillGates on financial inclusion, payment systems, microfinance and digital lending, etc. https://t.co/NGNkjhlLFw