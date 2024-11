Men’s Junior Asia Cup 2024: थाईलैंड को 11-0 से रौंदने के बाद जापान को 3-2 से पटका?, 30 नवंबर को टीम इंडिया के सामने चीनी ताइपे

Highlights Men’s Junior Asia Cup 2024: भारत की यह लगातार दूसरी जीत है। Men’s Junior Asia Cup 2024: जापान की ओर से दोनों गोल नियो सातो ने किया। Men’s Junior Asia Cup 2024: पहले मैच में थाईलैंड को 11-0 से हराया था।

Men’s Junior Asia Cup 2024: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मस्कट में जापान के खिलाफ दूसरे जूनियर एशिया कप मैच में कड़े संघर्ष के बाद 3-2 से जीत दर्ज की। थोकचोम किंगसन सिंह ने 12वें मिनट में गोल कर भारत का खाता खोला। जापान के नियो सातो ने 15वें मिनट में गोल कर बदला लिया। भारत के रोहित ने 36वें और अराइजीत सिंह हुंडल ने 39वें मिनट में गोल किया। नियो सातो ने दूसरा गोल 38वें मिनट में किया। लेकिन अंतिम शूटर के बाद भारत ने मैच 3-2 से अपने नाम से किया। भारत का अगला मुकाबला शनिवार को चीनी ताइपे से होगा। बिक्रमजीत सिंह सतर्क रहे और खतरे को टाला।

FULL-TIME: 🏑🔥

Incredible defending by Team India to seal a 3-2 win over Japan in this nail-biting match! 🇮🇳💪



The defense stood strong and made all the difference fantastic teamwork and resilience!

