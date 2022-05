पिछले 6 साल में देश में तेजी से बढ़ी मांसाहारी खाने वाले पुरुषों की संख्या, 83.4 फीसदी पुरुष मांसाहारी

By विशाल कुमार | Published: May 17, 2022 07:44 AM

2019-21 में किए गए और हाल ही में जारी एनएफएचएस-5 के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में मांसाहारी खाने वाले पुरुषों की संख्या में 5 फीसदी तो महिलाओं की संख्या में 0.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

पिछले 6 साल में देश में तेजी से बढ़ी मांसाहारी खाने वाले पुरुषों की संख्या, 83.4 फीसदी पुरुष मांसाहारी