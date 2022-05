जम्मू-कश्मीर में भड़की हिंसा के लिए महबूबा मुफ्ती ने 'द कश्मीर फाइल्स' को ठहराया जिम्मेदार, कही ये बात

जम्मू-कश्मीर में भड़की हिंसा के लिए महबूबा मुफ्ती ने 'द कश्मीर फाइल्स' को ठहराया जिम्मेदार, कही ये बात

By मनाली रस्तोगी | Published: May 17, 2022 10:34 AM

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने कश्मीरी पंडितों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया है। 2016 में चरम अशांति के दौरान, कोई हत्या नहीं हुई थी। कश्मीर फाइल्स फिल्म ने हिंसा शुरू कर दी है।

