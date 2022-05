मंदिर-मस्जिद मुद्दे पर बोलीं महबूबा मुफ्ती- मुस्लिमों को सबसे ज्यादा परेशान करने को लेकर मुख्यमंत्रियों में होड़

Highlights पीडीपी प्रमुख ने कहा कि तमाम राज्यों के सीएम आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा कौन परेशान कर सकता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुसलमानों को प्रतिक्रिया के लिए उकसाया जा रहा है ताकि इन लोगों को गुजरात या उत्तर प्रदेश में उस तरह के एक और प्रकरण को अंजाम देने का मौका मिले।

नई दिल्ली: वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुनवाई जारी है। इस बीच मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को लेकर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मदरसा ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो छात्रों को भविष्य में कुछ भी करने का विकल्प दे सके। किसी भी धार्मिक संस्थान में प्रवेश उस उम्र में होना चाहिए जहां वे अपने निर्णय खुद ले सकें।

Competition is going in - do they want to implement Gujarat model, UP model or does Assam CM want to stay 2 steps ahead. They are talking about shaking the roots of this country. The Constitution on which this country was based is now being taken apart: Mehbooba Mufti on Assam CM pic.twitter.com/MSRZDK05ej