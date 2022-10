अमित शाह के दौरे के बीच महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद किया गया, पीडीपी प्रमुख ने ट्वीट में किया दावा

Highlights महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उत्तर कश्मीर के पट्टन कस्बे में जाने से रोकने के लिये घर पर नजरबंद कर दिया गया है। गृह मंत्री जब कश्मीर में हालात सामान्य होने का ढोल पीटते घूम रहे हैं, मैं घर में नजरबंद हूंः महबूबा मुफ्ती

श्रीनगरः पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को दावा किया कि उन्हें उत्तर कश्मीर के पट्टन कस्बे में जाने से रोकने के लिये घर पर नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, “गृह मंत्री जब कश्मीर में हालात सामान्य होने का ढोल पीटते घूम रहे हैं, मैं घर में नजरबंद हूं क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता की शादी में शामिल होने के लि पट्टन जाना चाहती थी।”

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि “अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से निलंबित किया जा सकता है, तो आम लोगों की पीड़ा के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता।” महबूबा ने ट्वीट किया, मुझे बीती रात बारामूला के एसपी मोहम्मद भट्ट ने सूचना दी थी कि मुझे पट्टन की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेरे फाटकों को भीतर से बन्द कर दिया है। दुख की बात है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​बेशर्मी से अपने ट्रैक को छिपाने की कोशिश कर रही हैं।

I was informed last night by SP Baramulla @bhatray that I wouldn’t be allowed to travel to Pattan. Today @JmuKmrPolice have themselves locked my gates from inside & are now lying through their teeth. Sad that law enforcement agencies are brazenly trying to cover up their tracks. https://t.co/1giIjfy0eE