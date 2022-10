महबूबा मुफ्ती को आधिकारिक बंगला खाली करने का दिया गया नोटिस, जानें PDP प्रमुख ने क्या कहा

Highlights जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कुछ दिन पहले नोटिस दिया गया था। महबूबा मुफ्ती का आधिकारिक बंगला श्रीनगर के उच्च सुरक्षा वाले गुप्कर इलाके में स्थित है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह स्थान मेरे पिता को दिसंबर 2005 में आवंटित किया गया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था।

श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में अपना आधिकारिक बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुफ्ती को एक वैकल्पिक बंगला ऑफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कुछ दिन पहले नोटिस दिया गया था।

महबूबा मुफ्ती का आधिकारिक बंगला श्रीनगर के उच्च सुरक्षा वाले गुप्कर इलाके में स्थित है। आदेश पर टिप्पणी करते हुए मुफ्ती ने कहा, "फेयर व्यू से बेदखल करने का नोटिस मुझे कुछ दिन पहले दिया गया था। यह आश्चर्य की बात नहीं है और अपेक्षित लाइनों के साथ है।" उन्होंने कहा कि हालांकि नोटिस में उल्लेख किया गया है कि बंगला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है।

J&K | PDP chief Mehbooba Mufti has been offered an alternate bungalow: Sources