मेघालय मंत्रिमंडलः 8 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, 7 नए विधायक बनेंगे मंत्री, देखिए लिस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 16, 2025 13:34 IST2025-09-16T13:33:19+5:302025-09-16T13:34:32+5:30

Meghalaya Cabinet: इस्तीफा देने वाले आठ मंत्रियों में एनपीपी के अम्पारीन लिंगदोह, कॉमिंगोन यम्बोन, रक्कम ए. संगमा और अबू ताहिर मंडल, यूडीपी के पॉल लिंगदोह और किरमेन शायला, एचएसपीडीपी के शकलियार वारजरी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ए एल हेक शामिल हैं।

Meghalaya Cabinet 8 ministers resigned 7 new MLAs will become ministers see list | मेघालय मंत्रिमंडलः 8 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, 7 नए विधायक बनेंगे मंत्री, देखिए लिस्ट

file photo

Highlightsअधिकारी ने बताया कि नए मंत्रियों को मंगलवार शाम पांच बजे राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। इस्तीफे से मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों के शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है।

शिलांगः मेघालय मंत्रिमंडल में मंगलवार को होने वाले फेरबदल से पहले वरिष्ठ नेताओं ए एल हेक, पॉल लिंगदोह और अम्पारीन लिंगदोह सहित आठ मंत्रियों ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनपीपी नीत मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने यहां राजभवन में राज्यपाल सी एच विजयशंकर से मुलाकात की और मंत्रियों के इस्तीफे सौंपे। एक अधिकारी ने बताया कि नए मंत्रियों को मंगलवार शाम पांच बजे राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी।

एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘‘अपने पदों से इस्तीफा देने वाले आठ मंत्रियों में एनपीपी के अम्पारीन लिंगदोह, कॉमिंगोन यम्बोन, रक्कम ए. संगमा और अबू ताहिर मंडल, यूडीपी के पॉल लिंगदोह और किरमेन शायला, एचएसपीडीपी के शकलियार वारजरी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ए एल हेक शामिल हैं।’’ उन्होंने बताया कि इस्तीफे से मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों के शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है।

Web Title: Meghalaya Cabinet 8 ministers resigned 7 new MLAs will become ministers see list

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :MeghalayaMeghalaya MLAमेघालय