मिशन 2024: विपक्ष की अगली बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी, बीजेपी को रोकने के लिए रणनीति बनेगी

Highlights विपक्ष भाजपा के खिलाफ मजबूत गठबंधन तैयार करने की कोशिशों में जुटा है विपक्ष की अगली बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी

नई दिल्ली: साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष भाजपा के खिलाफ मजबूत गठबंधन तैयार करने की कोशिशों में जुटा है। भाजपा विरोधी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए कई दलों की बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। अब विपक्ष की अगली बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी।

Meeting of opposition parties will be held on 17th & 18th July in Bengaluru, tweets Congress General Secretary KC Venugopal. pic.twitter.com/IbixTKUpDy