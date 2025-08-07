विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के 25 घटक दलों के 50 नेताओं की बैठक, उप राष्ट्रपति चुनाव, एसआईआर और 50 प्रतिशत ‘टैरिफ’ पर चर्चा, राहुल गांधी के आवास पर बातचीत, वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 7, 2025 22:10 IST2025-08-07T22:09:08+5:302025-08-07T22:10:01+5:30

मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, शिवसेना (उबाठा) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और कई अन्य नेता उपस्थित रहे।

photo-ani

Highlights अमेरिका द्वारा लगाए 50 प्रतिशत ‘टैरिफ’ (शुल्क) पर चर्चा की गई। कथित हेरफेर का विषय आंकड़ों के साथ मीडिया के सामने रखा।पिछले कई दिनों से नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे गतिरोध की स्थिति बनी हुई है।

नई दिल्लीः विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के 25 घटक दलों के 50 नेताओं की बैठक बृहस्पतिवार को राहुल गांधी के आवास पर हुई। उप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), मतदाता सूची में कथित धांधली और अमेरिका द्वारा लगाए 50 प्रतिशत ‘टैरिफ’ (शुल्क) पर चर्चा की गई। राहुल गांधी के आवास '5 सुनहरी बाग रोड' पर आयोजित बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, शिवसेना (उबाठा) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और कई अन्य नेता उपस्थित रहे।

 

यह बैठक उस दिन हो रही है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कथित हेरफेर का विषय आंकड़ों के साथ मीडिया के सामने रखा और आरोप लगाया कि "वोट चोरी" का यह "मॉडल" देश के कई निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो रहा है। मुख्य विपक्षी दल बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण के विषय पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे गतिरोध की स्थिति बनी हुई है।

  

