विदेश मंत्रालय ने ललित मोदी-माल्या वायरल वीडियो पर चुप्पी तोड़ी, प्रत्यर्पण प्रयासों को दोहराया

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दोहराया कि सरकार ललित मोदी और विजय माल्या को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले दोनों एक वायरल वीडियो में भारत का मज़ाक उड़ाते दिखे थे, जिसमें उन्होंने खुद को "सबसे बड़े भगोड़े" कहा था।

IPL के फाउंडर ललित मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में, वह लंदन में एक प्राइवेट गैदरिंग में विजय माल्या का 70वां जन्मदिन मनाते हुए दिख रहे हैं। क्लिप में, मोदी को ताना मारते हुए सुना जा सकता है, जबकि माल्या हंस रहे हैं, जिसे कई ऑनलाइन यूज़र्स ने जानबूझकर उकसाने वाला माना।

वीडियो पर सवालों का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रत्यर्पण में देरी कई देशों में फैली कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्हें वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। जायसवाल ने कहा, "हम भगोड़ों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम संबंधित देशों के संपर्क में हैं, और प्रक्रियाएं चल रही हैं। इनमें से कई मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं की कई परतें शामिल हैं।"

#WATCH | Delhi: On being asked about fugitives Lalit Modi and Vijay Mallya, MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "We remain fully committed that people who are fugitives and wanted by law in India, return to the country. For this, we are in talks with several governments and… https://t.co/Qvc71IDLJ7pic.twitter.com/a8oAmGnXW1 — ANI (@ANI) December 26, 2025

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वीडियो लंदन के बेलग्रेव स्क्वायर में ललित मोदी के घर पर शूट किया गया था। विवाद को और बढ़ाते हुए, इंस्टाग्राम पोस्ट का कैप्शन भड़काऊ अंदाज़ में लिखा गया था, जिससे "इंटरनेट तोड़ने" की कोशिश का इशारा मिल रहा था।

ललित मोदी और विजय माल्या दोनों सालों से भारतीय अधिकारियों का सामना कर रहे हैं। मोदी 2010 में भारत छोड़कर चले गए थे, जबकि माल्या 2016 में देश से भाग गए थे। उनके पब्लिक में दिखने और बयानों ने एक बार फिर लंबे समय से चल रही प्रत्यर्पण की कोशिशों पर ध्यान खींचा है और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं।

