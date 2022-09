मोहम्मद जुबैर को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा: गिरफ्तार होने पर परिवार से अपना मोबाइल फोन-लैपटॉप नष्ट करने के लिए कहा था

Highlights शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने अल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की याचिका का विरोध किया याचिका में जुबैर ने पुलिस द्वारा जब्त किए गए उपकरणों और दस्तावेजों को वापस करने की मांग की थी जब्त की गई वस्तुओं का रोहिणी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जा रहा है

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने अल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को लेकर हैरान करने वाला दावा किया है। पुलिस ने कहा कि मोहम्मद जुबैर ने अपने परिवार से यह कहा था कि अगर वह गिरफ्तार हो जाता है तो वे उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप सहित अन्य उपकरणों नष्ट कर दें। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने जुबैर की याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मामले की जांच के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किए गए उपकरणों और दस्तावेजों को वापस करने की मांग की थी।

रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि जब्त की गई वस्तुओं का रोहिणी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जा रहा है और विश्लेषण की प्रतिस्पर्धा के बाद जुबैर अपनी रिहाई के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

इसमें आगे कहा गया है कि अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक के बेंगलुरु निवास से पुलिस द्वारा जब्त किए गए उपकरणों से डेटा को पुनर्प्राप्त करने और उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि जुबैर का 2018 का ट्वीट लोगों में नफरत फैलाने के लिए पर्याप्त था, जिसके परिणामस्वरूप समाज में शांति और शांति भंग हुई।

#BreakingNews | Mohammed Zubair's devices still under forensic examination: Delhi Police tells High Court @anany_b brings in the legal know-how | @akankshaswarupspic.twitter.com/gjAGO0Rqvr