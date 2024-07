Matri Pitri Vandana: बुजुर्ग माता-पिता और सास-ससुर के साथ समय बिताए और नवंबर में दो दिन छुट्टी पाइये, इस राज्य में कर्मचारियों को तोहफा

Highlights समय बिताने के वास्ते विशेष आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है। 10 नवंबर को रविवार की छुट्टी के साथ ही इन छुट्टियों को लिया जा सकता है। जिनके माता-पिता या सास-ससुर नहीं हैं वे इसके हकदार नहीं होंगे।

गुवाहाटीः असम सरकार ने सरकारी कर्मचारी को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अपने माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताने के लिए नवंबर में दो दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है। अवकाश को निजी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और जिन कर्मचारियों के माता-पिता या सास-ससुर नहीं है उन्हें छुट्टियां नहीं मिलेंगी। सीएमओ ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार ने छह और आठ नवंबर 2024 को राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताने के वास्ते विशेष आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है।’’

