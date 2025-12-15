'सेक्स और बच्चों के लिए औरतों से शादी करो': चुनाव जीतने के बाद केरल के CPM नेता का विवादित बयान

नई दिल्ली:केरल की सत्ताधारी सीपीएम के सदस्य सैयद अली मजीद रविवार रात मलप्पुरम ज़िले में पिछले हफ़्ते के नगर पालिका चुनाव में 47 वोटों से मिली जीत का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण विवादों में घिर गए।

अपने भाषण में - जिसमें महिलाओं सहित सैकड़ों वामपंथी कार्यकर्ता मौजूद थे - मजीद ने स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए मुस्लिम लीग को निशाना बनाया, और पार्टी पर 'वोट के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करने' का आरोप लगाया। उन्होंने अपने दर्शकों की तालियों के बीच कहा, "उन्होंने वोट जीतने के लिए महिलाओं को दिखाया..."

मुस्लिम लीग द्वारा मैदान में उतारी गई महिला उम्मीदवारों पर भद्दी टिप्पणियां करने के बाद भी मजीद शांत नहीं हुए, उन्होंने सीपीएम की महिलाओं को भी शर्मिंदा किया, और कहा, "...हमारे घर में भी शादीशुदा महिलाएं हैं... लेकिन उन्हें वोट जीतने के लिए दिखाने के लिए नहीं। उन्हें घर पर बैठने दो... महिलाओं से शादी सोने और बच्चे पैदा करने के लिए की जाती है। इसीलिए परिवार पारंपरिक रूप से शादी तय करते समय वंश और पृष्ठभूमि की जांच करते हैं..."

इस बीच, चुनाव परिणामों को अगले साल के चुनाव से पहले सत्ताधारी सीपीएम के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के लिए एक झटका माना जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल - कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट - ने छह में से चार नगर निगमों में जीत हासिल की, कन्नूर निकाय पर अपना कंट्रोल बनाए रखा और दो अन्य - कोच्चि और कोल्लम - पर भी कब्ज़ा कर लिया, जो पहले एलडीएफ के पास थे।

वहीं एलडीएफ के लिए हालात और खराब हो गए, जब भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने, जिसका राज्य में ऐतिहासिक रूप से कोई खास असर नहीं रहा है, राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम पर कंट्रोल कर लिया, जिसका लोकसभा में प्रतिनिधित्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर करते हैं।

नगर निगम को लेफ्ट का गढ़ माना जाता था और, पिछली 100 सदस्यों वाली कॉर्पोरेशन में, CPI(M) के पास 51 सीटें थीं, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 35 और यूडीएफ के पास 10। इन चुनावों में, अब 101 सीटों में से, एनडीए ने 50 सीटें जीतीं, एलडीएफ ने 29, और यूडीएफ ने 19, बाकी दो सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलीं।

