राहुल गांधी को लिखे पत्र पर बोले मनसुख मंडाविया- पहले मैंने विशेषज्ञों के विचार लिए, इसपर मुझसे सवाल करना...

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि यदि कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा सकता, तो वे भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित करने पर विचार करें। वहीं, इसपर कांग्रेस की ओर से केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया।

To ensure that Covid19 doesn't spread in Rajasthan, I took experts' views & wrote to Rahul Gandhi stating that Covid protocol should be followed in Bharat Jodo Yatra: Union Health minister Dr Mansukh Mandaviya

इस बीच मंडाविया ने कहा कि राजस्थान के 3 सांसदों ने मुझे लिखा था कि भारत जोड़ो यात्रा के कई प्रतिभागियों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। इस यात्रा में शामिल होने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव पाए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्थान में कोविड न फैले, मैंने विशेषज्ञों के विचार लिए और राहुल गांधी को लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।"

It is my duty to ensure that Covid19 doesn't spread in the country. If someone thinks that how can a minister question them, then what can we do about their mindset? Questioning me on this is like obstructing me from doing my duty: Union Health minister Dr Mansukh Mandaviya