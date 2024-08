Mann ki Baat Today Highlights: मन की बात के 133वें एपिसोड में पीएम मोदी ने इन मुद्दों पर की बात, पढ़ें मुख्य बातें

Mann ki Baat Today Highlights: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। 133वें एपिसोड में पीएम मोदी ने शो के दौरान कई विषयों को कवर किया और बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्ट-अप के संस्थापकों से बात की।

- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत विकसित भारत भारत के 1.4 अरब लोगों के लिए एक विजन है। मोदी ने कहा, "मैं राष्ट्र से यह जिम्मेदारी लेने का आग्रह करता हूं और आप सभी का इस विजन, भारत की वास्तविकता बनाने में मदद करने के लिए अपने विचारों के साथ योगदान देने के लिए स्वागत करता हूं।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, सभी क्षेत्रों से अनगिनत लोग आगे आए, भले ही उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह से भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। आज, विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए हमें उसी भावना को एक बार फिर जगाने की जरूरत है।"

- पीएम मोदी ने बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप गैलेक्सी आई के पांच संस्थापक सदस्यों से बात की। इस उभरते स्टार्ट-अप के संस्थापक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के पूर्व छात्र हैं। मोदी ने आईआईटीयन्स से सुना कि स्टार्ट-अप किस पर आधारित है और यह इसरो और अन्य संस्थानों के उद्योग विशेषज्ञों की मदद से भारत की अंतरिक्ष तकनीक को विकसित करने की दिशा में कैसे काम करता है।

मोदी ने कहा कि आईआईटी निस्संदेह देश के सबसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है और यह देखकर अच्छा लगता है कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति वहां से निकल रहे हैं।

- मोदी ने गैलेक्सी आई से यह सुनते ही सहमति जताई कि भारतीय युवा अब उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के बजाय भारत में ही काम कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में युवा उद्यमी के रूप में उभर रहे हैं और उन्हें विशेष रूप से अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में चमकते देखना एक विजन है।

- 23 अगस्त को राष्ट्र ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, जिसमें चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मनाया गया। पिछले साल इसी दिन चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी भाग शिव-शक्ति बिंदु पर सफल लैंडिंग की थी।

- मोदी ने आगे कहा कि राजनीति में युवा इस वर्ष लाल किले से मैंने एक लाख युवाओं से, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं हैं, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ने का आग्रह किया है। मेरी इस बात को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे युवाओं की एक बड़ी संख्या राजनीति में आने के लिए उत्सुक है। उन्हें बस सही अवसर और उपयुक्त मार्गदर्शन की तलाश है।

- प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके दादा या माता-पिता की ओर से कोई राजनीतिक विरासत न होने के कारण वे चाहकर भी राजनीति में नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय पर देश भर के युवाओं से पत्र भी मिले हैं। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भेजे हैं। कुछ युवाओं ने अपने पत्रों में लिखा है कि उनके लिए यह वास्तव में अकल्पनीय है।

