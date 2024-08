Arvind Kejriwal Birthday: मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, बोले- 'देश का लोकतंत्र जेल में कैद', देखें वीडियो

Highlights Arvind Kejriwal Birthday: मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं मनीष सिसोदिया बोले 'देश का लोकतंत्र जेल में कैद' दिल्ली की मंत्री आतिशी ने केजरीवाल को ‘‘आधुनिक भारत के क्रांतिवीर’’ बताया

Manish Sisodia Wished Arvind Kejriwal on Birthday: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और कहा कि पार्टी प्रमुख ‘‘देश में तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं।’’

केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं और पार्टी उनके जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। सिसोदिया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘देश में जारी तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री, मेरे परम प्रिय मित्र और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देशभक्त और क्रांतिकारी नेता के सिपाही हैं जिसने तानाशाह के सामने घुटने टेकने के बजाय जेल जाना चुना। अरविंद केजरीवाल के रूप में आज देश का लोकतंत्र जेल में कैद है।’’ पूर्व उपमुख्यमंत्री शाम को अपनी पदयात्रा भी शुरू करेंगे ‘आप’ ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘अरविंद केजरीवाल वह विचार है, जिसे जितना दबाया जाएगा वह उतना ही मजबूत होगा।’’

Today, we don’t just celebrate a man—we celebrate a phenomenon. @ArvindKejriwal, you’ve shown that honesty and service can be the nucleus of politics.



