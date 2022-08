'10 दिनों में गिरफ्तार हो सकते हैं मनीष सिसोदिया', गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने की भविष्यवाणी

Highlights केजरीवाल ने मंगलवार को गुजरात के भावनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने का अंदेशा जताया केजरीवाल ने कहा, "हमने सुना है कि सिसोदिया को 10 दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा

अहमदाबाद: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गुजरात के भावनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।

इस दौरान उन्होंने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने का अंदेशा जताया। केजरीवाल ने कहा, "हमने सुना है कि सिसोदिया को 10 दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपका उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें दो या तीन दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है।"

We were hearing that they will arrest Manish Sisodia within the next 10 days. But now I feel that they will arrest him in the next 2-3 days: Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal, in Bhavnagar (Gujarat) pic.twitter.com/cBY7HeWTPN