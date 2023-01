भाजपा पर हमलावर हुए मनीष सिसोदिया, कहा- दिल्ली के अधिकारियों का 'नाजायज' इस्तेमाल कर रही पार्टी

Highlights सूचना एवं प्रचार निदेशालय की ओर से जारी वसूली नोटिस में 163.62 करोड़ रुपये पर लगाया गया ब्याज भी शामिल किया गया है। नोटिस के तहत 'आप' के लिए 10 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने चेतावनी दी कि अगर पार्टी 10 दिनों के भीतर पैसा जमा नहीं करती है तो आप मुख्यालय को भी सील किया जा सकता है।

नई दिल्ली: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भाजपा पर निशाना साधा। सिसोदिया ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आप सरकार को दबाने के लिए दिल्ली के अधिकारियों पर 'असंवैधानिक' नियंत्रण बनाए रखना चाहती है।

सिसोदिया का यह आरोप सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापनों पर कथित तौर पर खर्च किए गए 163.62 करोड़ रुपये की वसूली के लिए आम आदमी पार्टी को जारी एक नोटिस के मद्देनजर आया है।

इस घटनाक्रम से एक महीने पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में 'आप' से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने बताया कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) की ओर से जारी वसूली नोटिस में उक्त राशि पर लगाया गया ब्याज भी शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि नोटिस के तहत 'आप' के लिए 10 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। एक सूत्र ने कहा, "दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से पूर्व में जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर 'आप' संयोजक भुगतान में नाकाम रहते हैं, तो पार्टी की संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाएगी।"

सिसोदिया ने गुरुवार को ट्वीट किया, "दिल्ली के अधिकारियों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल देखिए---भाजपा ने दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय की सचिव एलिस वाज (आईएएस) से नोटिस दिलवाया है कि 2017 से दिल्ली के बाहर के राज्यों में दिए गए विज्ञापनों का खर्च मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से वसूला जाएगा।"

Officers of Del govt are being misused by LG n BJP, not to do ANY public service work, but to keep targetting elected ministers and ruling AAP.



Thats why they wish to continue their control over “services”.