मणिपुर हिंसा: पुलिस ने कहा, "5 अगस्त को नहीं लूटे गये थे सरकारी हथियार, ऐसी खबरें झूठी हैं"

Highlights मणिपुर पुलिस ने 5 अगस्त की हिंसा में सरकारी शस्त्र लूटे जाने की खबरों का खंडन किया 5 अगस्त की हिंसा में शस्त्रागारों से हथियार और गोला-बारूद लूटने की खबरें पूरी तरह से 'भ्रामक' हैं अब तक घाटी के जिलों से 1057 हथियार और पहाड़ी जिलों से 138 हथियारों की बरामदगी हुई है

इंफाल: मणिपुर बीते मई से हिंसा की गिरफ्त में है। कूकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक टकराव में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा के इस माहौल में विभिन्न रिपोर्टों में कहा गया कि विद्रोहियों ने सरकारी शस्त्रागार को लूट लिया और पुलिस के हथियार हिंसक तत्वों के हाथों में चले गये। जिसके कारण मणिपुर में भयानक स्थिति बनी लेकिन अब मणिपुर पुलिस ने एक बयान जारी करके कहा है कि 5 अगस्त को घाटी के जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों और शस्त्रागारों से हथियार और गोला-बारूद लूटने की खबरें पूरी तरह से 'भ्रामक' हैं।

इस संबंध में मणिपुर पुलिस ने ट्विटर पर एक प्रेस नोट जारी करके कहा,"5 अगस्त 2023 को एक रिपोर्ट में कहा गया था कि घाटी के जिलों में विभिन्न पुलिस स्टेशनों और शस्त्रागारों से हथियारों और गोला-बारूद की लूटा गया था लेकिन यह जानकारी पूरी तरह से भ्रामक है"

