'इंडिया' सांसदों के मणिपुर दौरे पर बोलीं राज्यपाल- उनसे राज्य में शांति बहाल करने में योगदान देने की अपील, राहत केंद्रों का लिया जायजा

Highlights मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने चुराचांदपुर में राहत केंद्रों का दौरा किया और शिविरों में लोगों से बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि सरकार उन लोगों को मुआवजा देगी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है और संपत्ति का नुकसान हुआ है।

इम्फाल:मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने चुराचांदपुर में राहत केंद्रों का दौरा किया और शिविरों में लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा, "लोग पूछ रहे हैं कि राज्य में शांति कब बहाल होगी। मैं लगातार कोशिश कर रही हूं कि शांति बहाल करने के लिए दोनों समुदाय के लोग एक-दूसरे से बात करें। हम इस प्रक्रिया में मदद के लिए उनसे और सभी राजनीतिक दलों से भी बात कर रहे हैं।"

उन्होंने ये भी कहा, "सरकार उन लोगों को मुआवजा देगी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है और संपत्ति का नुकसान हुआ है। मैं शांति और मणिपुर के लोगों के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। वहीं, विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दलों के 21 सांसदों की राज्य की दो दिवसीय यात्रा पर मणिपुर के राज्यपाल ने कहा, "मैं उनसे राज्य में शांति बहाल करने में योगदान देने की अपील करती हूं।"

मालूम हो, विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस सहित 26 विपक्षी दलों का एक समूह है। पार्टियों ने पीएम मोदी और भाजपा से मुकाबला करने और उन्हें केंद्र में लगातार तीसरी बार जीतने से रोकने के लिए हाथ मिलाया है।

