Manipur: पीएम मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क, चुराचांदपुर में एयर गन पर लगी रोक

Manipur: मणिपुर सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 13 सितंबर को संभावित दौरे के मद्देनजर चुराचंदपुर जिले में एयर गन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट धरुण कुमार एस द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि चुराचांदपुर जिले में एयर गन के ‘‘उपयोग, उसे रखने और दिखाने’’ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘वीवीआईपी का चुराचांदपुर जिले का दौरा निर्धारित है और कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। यह देखा गया है कि एयर गन रखने, उनका उपयोग करने या उन्हें लहराने से वीवीआईपी की आवाजाही के दौरान चिंता, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी और चुराचांदपुर के पुलिस अधीक्षक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।’’ प्रधानमंत्री मोदी के मिजोरम से मणिपुर आने की संभावना है, लेकिन इस बारे में नयी दिल्ली या इंफाल से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

इस दौरे के मद्देनजर राज्य में तैयारी को लेकर कई बैठकें की गई हैं। मई 2023 में कुकी और मेइती समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद मोदी का मणिपुर का यह पहला दौरा होगा। हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। चुराचांदपुर आदिवासी कुकी समुदाय का गढ़ है।

