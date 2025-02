Manipur: CM एन.बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा, राज्य में डेढ़ साल से ज्यादा समय से हो रही हिंसा

Manipur:मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 9 फरवरी को इंफाल में राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की संभावना ने उनके इस्तीफे में अहम भूमिका निभाई। जानकारी के मुताबिक, उन्हें नई नियुक्ति होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने को कहा गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को भाजपा विधायकों से समर्थन मिलने का भरोसा है, जो कथित तौर पर सिंह के नेतृत्व से नाखुश थे। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने केंद्र को मौजूदा स्थिति से अवगत कराया।

#BREAKING#Manipur CM N Biren Singh resigns amid ethnic unrest



Submits his resignation to the governor



Tensions gripped the state since May 2023. Ethnic unrest and violence between Meitei & Kuki communities left hundreds dead and thousands displaced. Biren faced mounting… pic.twitter.com/5vLaPxuNsL