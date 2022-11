मेंगलुरु में ऑटोरिक्शा में विस्फोट के तार आतंकवाद से जुड़े हैं! कर्नाटक के डीजीपी ने कहा - गंभीर नुकसान पहुंचाने की थी कोशिश

बेंगलुरु: कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रवीण सूद ने रविवार को कहा कि मेंगलुरु में एक चलते ऑटोरिक्शा में हुआ विस्फोट ‘‘आतंकवाद का कृत्य’’ है। डीजीपी ने ट्वीट किया, ‘‘अब इसकी पुष्टि हो गई है। विस्फोट दुर्घटनावश नहीं हुआ, बल्कि आतंकवाद का कृत्य है जिसका उद्देश्य गंभीर नुकसान पहुंचाना था।

कर्नाटक राज्य पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ गहनता से जांच कर रही है।’’ यह विस्फोट एक थाने के पास एक ऑटोरिक्शा में शनिवार शाम को हुआ जिसमें एक यात्री और चालक घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Blast reported inside an auto rikshaw in #Mangaluru City, reportedly two people injured.



Investigations ON. pic.twitter.com/6yureZ5n7D