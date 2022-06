Mander By Election: मांडर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा, शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को 23517 मतों से हराया

Highlights 23 जून को मांडर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय देव कुमार धान के बीच होना तय माना जा रहा है। 23 जून को हुए मतदान में 2 लाख 17 हजार मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

Mander By Election: जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने कहा कि रांची के मांडर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनावकांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को 23517 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की।

कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की को 95062 वोट मिले और भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को 71545 वोट मिले। आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के चलते 23 जून को मांडर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था।

Congress candidate Shilpi Neha Tirkey wins by-election to Jharkhand's Mandar seat, defeating BJP's Gangotri Kujur by margin of 23,517 votes: Official