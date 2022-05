पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का बड़ा फैसला, राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगी यूनिवर्सिटी की चांसलर

Highlights अधिनियम में संशोधन के लिए इसे विधानसभा में ले जाया जाएगा विश्वविद्यालयों के चांसलर गवर्नर की जगह मुख्यमंत्री होंगे

कोलकाता:पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उनका यह फैसला यूनिवर्सिटी चांसलर से जुड़ा है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार विधानसभा में एक बिल लेकर आएगी और इसके पारित होने के बाद राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के चांसलर गवर्नर की जगह मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

पश्चिम बंगाल के मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा, आज हमने फैसला किया है कि सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल नहीं। उन्होंने कहा, अधिनियम में संशोधन के लिए इसे विधानसभा में ले जाया जाएगा।

Today we have taken a decision that all state-run universities will have the CM - and not Governor - as the Chancellor. This will be taken to the Assembly for the Act to be amended: West Bengal Minister Bratya Basu



