ममता बनर्जी ने गुजरात में पीएम मोदी के रोड शो पर कसा तंज, बोलीं- "वो और उनकी पार्टी वीवीआईपी है, इसलिए उन्हें माफ कर दिया जाएगा"

Highlights जी-20 के संबंध में मुख्यमंत्रियों के लिए आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी पहुंची दिल्ली उन्होंने कहा कि पीएम और उनके बीच कोई द्विपक्षिय बैठक नहीं है, इसमें कई मुख्यमंत्री भाग लेंगे जी-20 लोगो विवाद पर सीएम बनर्जी ने कहा कि कमल के फूल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में होने वाली बैठक के विषय में स्थिति को साफ करते हुए यह मुलाकात उनके और प्रधानमंत्री के बीच में द्विपक्षिय नहीं है बल्कि जी-20 के विषय में है और इसमें अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस वजह से पीएम के साथ हो रही इस बैठक को लेकर कोई विशेष अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। वहीं जी-20 लोगो के विवाद पर भी बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी ने स्पष्ट किया कि चूंकि कमल का फूल एक पार्टी विशेष का चिन्ह है, इस कारण उसे जी-20 का लोगो नहीं बनाया जाना चाहिए था।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी दिल्ली में पीएम मोदी के साथ आमने-सामने की कोई बैठक नहीं होगी। यह जी-20 बैठक है। भले ही कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है लेकिन यह एक राजनीतिक दल का लोगो भी है, इसलिए इसे जी-20 लोगो के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, उनके पास कई अन्य विकल्प थे।

There won’t be any one-on-one meeting with PM in Delhi, this is a G20 meet. Even though lotus is our national flower but it is also the logo of a political party, so it shouldn’t be used as G20 logo, they had various other options: WB CM Mamata Banerjee on G20 logo controversy pic.twitter.com/lWP12dtS0J