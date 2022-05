सीएम ममता का केंद्र पर निशाना- ईंधन की कीमतों में कटौती एक चुनावी स्टंट, केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर भी घेरा

Highlights केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करने के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा बंगाल सीएम ने कहा- देश में तुगलकी शासन लागू है मोदी शासन को बताया हिटलर, स्टालिन या मुसोलिनी से भी बदतर

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत ईंधन और रसोई गैस की कीमतों पर सब्सिडी में केंद्र की नवीनतम कटौती को चुनावी स्टंट बताया।

सीएम ने कहा, वे (भाजपा) किसी भी चुनाव से पहले ऐसा करते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल श्रेणी का एक छोटा सा हिस्सा ही है। गरीब लोग 800 रुपये की कीमत पर घरेलू गैस कैसे खरीदेंगे ?

They (BJP) do this before any election. Only a small portion of BPL category is under Ujjwala Yojana. How poor people will buy a domestic gas at a cost of Rs 800?: West Bengal CM Banerjee on recent fuel rates cut & Ujjwala Yojana beneficiaries to get Rs 200 subsidy on cooking gas pic.twitter.com/WUmUBwT3yl