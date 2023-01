वंदे भारत एक्सप्रेस पर फेंके गए पत्थर को लेकर बोलीं ममता बनर्जी- ये बंगाल में नहीं, बिहार में हुआ, फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Highlights ममता बनर्जी ने कहा कि हो सकता है कि बिहार के लोग वंदे भारत ट्रेन नहीं मिलने से परेशान हों। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रेन नहीं मिली है क्योंकि वे बीजेपी के साथ नहीं हैं। बनर्जी ने ये भी कहा कि जो लोग फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कोलकाताःपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर पड़ोसी राज्य बिहार में पत्थर फेंके गए, न कि उनके राज्य में। बनर्जी ने यह भी कहा कि उनके राज्य को बदनाम करने वाले मीडिया हाउसेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "मैं आपको बताना चाहती हूं कि बहुत सारे टीवी चैनलों ने तीन दिनों तक बंगाल को बदनाम किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने फर्जी खबरें दिखाई हैं और फर्जी सूचनाएं फैलाई हैं और बंगाल की बदनामी की है। कानून अपना काम करेगा। बंगाल में ऐसा नहीं हुआ है; बिहार में हुआ है। बिहार के लोगों की शिकायत हो सकती है। अगर उन्हें शिकायत है और उन्होंने कुछ किया है तो बिहार का अपमान करना अब भी गैर कानूनी है। उन्हें भी इन सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार है और सिर्फ इसलिए कि भाजपा सत्ता में नहीं है, उन्हें इन सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।"

Vande Bharat stone pelting | Maybe the people of Bihar are upset as they haven't got a Vande Bharat train. They have not got a train because they are not with BJP... Those who are trying to spread fake news, strict action will be taken against them: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/ZjjHqSP27a