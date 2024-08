सॉरी..., ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या पर ममता बनर्जी ने जताया दुख, जानें क्या बोलीं सीएम

Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामला राज्य में गरमाया हुआ है। आज विपक्षी पार्टी भाजपा ने बंगाल बंद का आह्वान किया है जिसके जवाब में टीएमसी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बंद को असफल करने के प्रयास में अधिकारियों को स्थिति संभालने का निर्देश दे रही है। वहीं, बीजेपी ममता बनर्जी पर रेप आरोपी को बचान के आरोप लगा रही है। बंगाल बंद के बीच आज सीएम ममता ने मेडिकल छात्रों को एक संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक प्रशिक्षु डॉक्टर के परिवार के साथ अपनी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम ममता ने कहा कि वह घटना की पीड़िता को तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस समर्पित कर रही हैं।

मुख्यमंत्री बनर्जी ने एक्स पर लिखा, ""आज, तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर, मैं इसे अपनी बहन को समर्पित कर रही हूं, जिसे हमने कुछ दिनों पहले आरजी कर अस्पताल में दुखद नुकसान पहुंचाया था। हमारी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए और उस घटना के लिए तत्काल निवारण की मांग करते हैं। हमारी संवेदना सभी उम्र की उन सभी महिलाओं के साथ है जो अमानवीय घटनाओं की शिकार हुई हैं। क्षमा करें।"

उन्होंने यह ट्वीट बंगाली भाषा में लिखा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि छात्रों और युवाओं की एक बड़ी सामाजिक भूमिका है। ममता बनर्जी ने कहा, "समाज और संस्कृति को जागृत रखते हुए नए दिन का सपना दिखाना और नए दिन के उज्ज्वल संकल्पों से सभी को प्रेरित करना विद्यार्थी समाज का काम है। आज मेरी सभी से अपील है कि वे इस प्रयास में प्रोत्साहित हों और प्रतिबद्ध रहें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध रहें।"

इस बीच, भाजपा ने मंगलवार को राज्य सचिवालय तक मार्च के दौरान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में 12 घंटे का 'बंगाल बंद' बुलाया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी में कॉलेज स्क्वायर से "नबन्ना अभियान" नामक रैली शुरू हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और प्रदर्शनकारी हावड़ा के संतरागाछी इलाके में एकत्र हुए। बाद में, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें कीं, क्योंकि वे पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ गए, पुलिस कर्मियों से भिड़ गए और विरोध मार्च के दौरान हावड़ा के संतरागाछी में बैरिकेड्स तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स भी खींच लिए और पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे।

