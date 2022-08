संसद में काला कुर्ता और काली पगड़ी पहन कर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, अलग अंदाज में जताया विरोध

Highlights सदन में काला कुर्ता और काली पगड़ी पहन कर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे महंगाई, और बेरोजगारी पर अपना विरोध जताया संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की तैयारी में है कांग्रेस

नई दिल्ली: महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में खास अंदाज में अपना विरोध जताया। महंगाई, वस्तुओं के दाम में वृद्धि और बेरोजगारी पर अपना विरोध जताने के लिए राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में काला कुर्ता और काली पगड़ी पहन कर पहुंचे।

मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ-साथ अन्य कांग्रेसी सांसदों ने भी काला परिधान पहन कर विरोध जताया।

महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस आज देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। 'चलो राष्ट्रपति भवन' मार्च के तहत सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की तैयारी है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करने की तैयारी में भी हैं। हालांकि इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शहर में 144 धारा लागू है। ऐसे में प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी सकती है। अगर धारा 144 का उल्लंघन हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार विरोध प्रदर्शन की अनुमति केवल जंतर-मंतर पर है।

कांग्रेस के संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च की तैयारियों के बीच राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस किया और केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि जिस लोकतंत्र को 70 सालों में बनाया गया उसे आठ साल में खत्म कर दिया गया है। देश में आज लोकतंत्र नहीं है।

राहुल गांधी ने कहा, "आज देश में सिर्फ चार लोगों की तानाशाही है। हम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन हमें जेल में डाल दिया जाता है। हमें संसद में बहस नहीं करने दी जा रही। जब हमारी सरकार थी तब केंद्रीय एजेंसियां और अन्य संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष होती थीं। इन्हीं के सहारे विपक्ष खड़ा होता है लेकिन भाजपा सरकार ने सभी एजेंसियों और संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखा है। मैं जितना सच बोलता जाऊंगा उतना मुझ पर आक्रमण होगा। लेकिन मैं अपना काम करूंगा महंगाई पर बात करूंगा, बेरोजगारी पर बात करूंगा।"

