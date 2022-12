CWC बैठक: कांग्रेस को मजबूत करने में लगे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा- संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक जवाबदेही हो, ‘अक्षम’ लोग नए को दें मौका

Highlights संचालन समिति की पहली बैठक में नए कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक सब जवाबदेही हो। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में जो लोग ‘अक्षम’ है, उन्हें नए लोगों को मौका देना चाहिए।

नई दिल्ली:कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक जवाबदेही की जरूरत पर जोर देते हुए रविवार को कहा कि पार्टी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी पहले खुद की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। पार्टी की संचालन समिति की बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि संगठन में जो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में अक्षम हैं, उन्हें नए लोगों को मौका देना चाहिए।

इस पर बोलते हुए खरगे ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि पार्टी और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा हिस्सा है कि संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक जवाबदेही हो। अगर कांग्रेस संगठन मजबूत होगा, जवाबदेह होगा, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगा, तो ही हम चुनावी जीत हासिल कर देश के लोगों की सेवा कर पाएंगे।’’

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘मैं पार्टी के महासचिवगण व प्रभारीगण से चाहूंगा कि वो सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी तथा संगठन की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। आप अपने विवेक से चिंतन करें कि क्या महासचिव गण व प्रांतों के प्रभारी, पदाधिकारी अपने जिम्मेदारी वाले प्रांतों में महीने में कम से कम 10 दिन दौरा करते हैं? क्या आपने हर जिला, इकाई पर जाकर पार्टी के नेताओं से चर्चा की है, क्या स्थानीय समस्याएं जानी हैं? क्या सभी जिला कांग्रेस व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन हो चुका है?’’

मामले में खड़गे ने महासचिवों और प्रभारियों से यह भी पूछा, ‘‘क्या आपका संगठन जमीनी हकीकत के मुताबिक लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है? क्या ब्लॉक व जिला स्तर पर ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया गया है? कितनी इकाइयां ऐसी हैं, जहां जिला व ब्लॉक स्तर के संगठन पांच साल से नहीं बदले गए? ब्लॉक जिला व प्रदेश स्तर पर स्थानीय समस्याओं, प्रांतीय समस्याओं व देश के समक्ष चुनौतियों पर एआईसीसी के आदेशानुसार कितनी बार आंदोलन हुआ है? क्या अग्रिम संगठन, पार्टी के विभाग व उनकी इकाइयां उन वर्गों की आवाज उठा रही हैं, जिनकी आवाज बनने के लिए उनका गठन हुआ है?’’

इस पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने महासचिवों एवं प्रभारियों से कहा, ‘‘आपके प्रदेश में, जिसके आप प्रभारी हैं, अगले 30 दिन से 90 दिन के बीच में संगठन व जनहित के मुद्दों पर आंदोलन के लिए क्या रूपरेखा है? जिन प्रांतों में आज से साल 2024 के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां चुनाव तक क्या योजना व कार्यक्रम है।’’

