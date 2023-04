मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए नर चीते की हुई मौत

Highlights जहां शाम करीब 4 बजे इलाज के दौरान चीते की मौत हो गई रविवार सुबह वन विभाग की टीम ने देखा कि चीता की तबीयत खराब लग रही है इसके बाद जानवर को ट्रैंकुलाइज कर मेडिकल सेंटर लाया गया

भोपाल: दक्षिण अफ्रीका से लाए गए एक और चीते की मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक जेएस चौहान ने मौत की पुष्टि की और कहा कि उदय नाम के नर चीते की इलाज के दौरान मौत हो गई। वन अधिकारी ने कहा, “एक और चीता, उदय, जिसे दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, कुनो नेशनल पार्क में बीमार पाए जाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।”

रविवार सुबह वन विभाग की टीम ने देखा कि चीता की तबीयत खराब लग रही है। इसके बाद जानवर को ट्रैंकुलाइज कर मेडिकल सेंटर लाया गया। शाम करीब 4 बजे इलाज के दौरान चीते की मौत हो गई। पशु चिकित्सकों की टीम कल पोस्टमॉर्टम करेगी। पूरे पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। उदय को इसी साल 18 फरवरी को 11 अन्य चीतों के साथ दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाया गया था।

Madhya Pradesh | Another Cheetah, Uday, who was brought from South Africa, has died during treatment after falling ill at Kuno National Park. Reason for death is yet to be ascertained: MP Chief Conservator of Forest JS Chauhan pic.twitter.com/2IHPMCji2L