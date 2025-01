Major Dhyan Chand Khel Ratna award: मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार?, 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार, देखें

Highlights Major Dhyan Chand Khel Ratna award: भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को खेल रत्न मिलेगा। Major Dhyan Chand Khel Ratna award: पैरालम्पिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को भी खेलरत्न दिया जाएगा। Major Dhyan Chand Khel Ratna award: खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार के लिए 32 खिलाड़ियों को चुना जिसमें 17 पैरा एथलीट हैं।

Major Dhyan Chand Khel Ratna award: पेरिस ओलंपिक की दोहरी कांस्य पदक विजेता मनु भाकर को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गुकेश पिछले महीने 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाया था, जबकि पैरालंपिक स्वर्ण विजेता ऊंची कूद खिलाड़ी प्रवीण ने 2.08 मीटर की रिकॉर्ड-तोड़ छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता था।

Ministry of Youth Affairs and Sports announces the Khel Ratna Award for Olympic double medalist Manu Bhaker, Chess World Champion Gukesh D, Hockey team Captain Harmanpreet Singh, and Paralympic Gold medallist Praveen Kumar.