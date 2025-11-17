जीत के बाद मैथिली ठाकुर ने बताया Alinagar के विकास का रोडमैप, कहा अब काम शुरू होगा, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 17, 2025 16:24 IST2025-11-17T16:16:24+5:302025-11-17T16:24:24+5:30
Maithili Thakur Video: बिहार चुनाव में अलीनगर सीट से जीतीं मैथिली ठाकुर का वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें मैथिली ठाकुर से पत्रकार ने पूछा की आप बिहार अलीनगर की सबसे युवा विधायक बन गई हैं कैसी फीलिंग आ रही है।
Highlightsजीत के बाद मैथिली ठाकुर ने बताया Alinagar के विकास का रोडमैप, कहा अब काम शुरू होगा, देखें वीडियो
Maithili Thakur Video: बिहार चुनाव में अलीनगर सीट से जीतीं मैथिली ठाकुर का वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें मैथिली ठाकुर से पत्रकार ने पूछा की आप बिहार अलीनगर की सबसे युवा विधायक बन गई हैं कैसी फीलिंग आ रही है। मैथिलि ने बताया की अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है की मेरा काम शुरू होगा। अभी तक जो रहा हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा और अब काम करने की बारी आ गई है, लोगों तक विश्वास बनाना, हमारे मुंह से जो भी निकला है। जितने भी लोगों की उम्मीद जगाई गई है उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरना, आगे मैथिलि ठाकुर ने कहा की बहुत कुछ सीखना है आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं बिना रुके अपना काम कर सकू।