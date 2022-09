महुआ मोइत्रा ने भाजपा द्वारा राज्य चुनाव में खर्च किये गये 340 करोड़ रुपये पर साधा निशाना, बोलीं- ‘राम राज्य बहुत महंगा है’

Highlights महुआ मोइत्रा ने भाजपा द्वारा पांच राज्यों के विधानसभा में खर्च किये गये 340 करोड़ रुपये पर किया तंज सांसद मोइत्रा ने विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा खर्च की गई धनराशि को राम राज्य का नतीजा बताया मोइत्रा ने बताया कि भाजपा ने अकेले यूपी चुनाव में 221 करोड़ रुपये खर्च किया है

कोलकाता: मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक आक्रामक रहने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा द्वारा साल 2022 के पांच राज्यों के विधानसभा में खर्च किये गये 340 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च किये जाने को लेकर काफी तीखा तंज किया है।

सांसद मोइत्रा ने 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव को बहुत महंगा बताते हुए इसे भाजपा के राम राज्य का नतीजा बताया है। मोइत्रा ने अपने व्यंग भरे ट्वीट में कहा कि है भाजपा ने 2022 में पांच राज्यों के चुनावों में 340 करोड़ रुपये खर्च किए जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश चुनाव पर भाजपा ने 221 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

कृष्णानगर से तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विट किया, "भाजपा ने 2022 में 5 राज्यों के चुनावों में 340 करोड़ खर्च किए। जिसमें अकेले यूपी में भाजपा ने 221 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। राम राज्य में स्पष्ट रूप से महंगा मामला है।"

BJP spent ₹340 crores in just 5 state elections in 2022 - ₹221 crs in UP alone. This is declared expenditure, Much more than this never even makes it to official hisaab.



Ram Rajya is clearly an expensive affair.