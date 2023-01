महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड किया साझा, कहा- 'एक और लिंक पोस्ट....'

Highlights पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के दूसरे एपिसोड का लिंक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया। विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री को "प्रचार का टुकड़ा" के रूप में खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने वृत्तचित्र का लिंक साझा करने वाले यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट ब्लॉक कर दिए हैं।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) की डॉक्यूमेंट्री के दूसरे एपिसोड का लिंक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को ट्वीट किया। सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" नामक डॉक्यूमेंट्री के लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री को "प्रचार का टुकड़ा" के रूप में खारिज कर दिया।

वहीं, डॉक्यूमेंट्री के दूसरे एपिसोड का लिंक ट्वीट करते हुए मोइत्रा ने लिखा, "यहां एपिसोड 2 है (बफरिंग देरी के साथ)। जब वे इसे हटा देंगे तो एक और लिंक पोस्ट करेंगे।" पिछले हफ्ते मोइत्रा और एक अन्य सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने डॉक्यूमेंट्री का लिंक साझा किया था और "सेंसरशिप" के खिलाफ लड़ने की कसम खाई थी।

Here is Episode 2 (with buffering delays)



Will post another link when they get one this removed https://t.co/lnx6IAw0Fw