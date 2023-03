अडानी ग्रुप पर बोलीं महुआ मोइत्रा- निवेशकों के लिए वैश्विक निजी रोड शो करना व्यर्थ, बस सच सामने लाना चाहिए

Highlights हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखी गई। रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। हालांकि, समूह ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि निवेशकों के लिए वैश्विक निजी रोड शो करना व्यर्थ है।

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया भर में निवेशकों का रोड शो करने के बजाय अडानी समूह को सच सामने लाना चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखी गई। रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। हालांकि, समूह ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

वहीं, ट्वीट करते हुए मोइत्रा ने लिखा, "अडानी समूह से सिर्फ एक चीज की मांग है और वो है स्वामित्व, संबंधित पार्टी सौदों व सरकारी बातचीत पर पारदर्शिता होना। निवेशकों के लिए वैश्विक निजी रोड शो करना व्यर्थ है। बस सच के साथ बाहर आएं।" इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स ने ब्लूमबर्ग न्यूज के हवाले से बताया कि अरबपति गौतम अडानी और उनके परिवार ने अडानी समूह के शेयरों द्वारा समर्थित सभी उधारों का भुगतान कर दिया है।

Believe Adani has investor roadshow over next few days. The only ask from Adani group is transparency:

On ownership

On related party deals

On govt interactions

On total debt and liquidity



Having global private roadshows for investors is pointless. Just come out with the truth.