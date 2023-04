बृज भूषण शरण सिंह को लेकर भाजपा पर हमलावर हुईं महुआ मोइत्रा, पूछा- आपकी नारी ब्रिगेड कहां है?

Highlights ममता बनर्जी ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने भाजपा पर निशाना साधा।

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद पर भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भगवा पार्टी से पूछा कि उसकी नारी ब्रिगेड कहां है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "आपकी नारी ब्रिगेड कहां है? आपकी सासें और तुम्हारी बहुएं? डब्ल्यूएफआई के मुद्दे पर अब चुप्पी क्यों?"

उन्होंने आगे ट्वीट करते हुए लिखा, "या महिला एथलीट इतनी संस्कारी नहीं हैं कि उनके लिए खड़ा हुआ जाए?" इससे एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का समर्थन किया और उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

Oh & just btw BJP - Where is your nari brigade? Your saases and your bahus? Why the silence now on WFI issue?

Or aren’t female athletes “sanskari” enough to be worth standing up for?